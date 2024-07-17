Крыша жилого дома в п. Горбольницы 45 в г.о. Одинцово будет доделана до конца лета

Капитальный ремонт скатной крыши дома №9, начавшийся в мае, завершится в середине августа текущего года. Работы идут в уверенном темпе, подрядчик справляется в срок. Как отметил глава г.о. Одинцово Андрей Иванов, готовность объекта составляет 40%.

Специалисты провели большие ремонтно-строительные работы на трехэтажном доме 1961 года постройки. По плану до середины августа планируют обновить все 842 квадратных метров крыши. После демонтажа рабочие поставили новую стропильную систему, провели обработку дерева, сделали гидро- и пароизоляцию крыши.

«Оставшиеся открытые участки, где сейчас идут работы, при осадках оперативно укрывают, чтобы избежать протечек. Параллельно старые дефлекторы воздуховодов меняют на современные, также из новых материалов будет собрана вентиляционная шахта», – добавил глава округа Андрей Иванов.

Подрядчику поручили информировать жителей, устанавливать специальные стенды с необходимыми сведениями о работах и сроках.

Отметим, что визит на объект вместе с главой муниципалитета совершили депутаты Андрей Яцышин и Владимир Виницкий, директор Одинцовского МЦУР Елена Меньшикова и активные жители. Также присутствовала Светлана Дейвис, начальник управления по эксплуатации жилищного фонда «Одинцовской Теплосети». Она держит на контроле ход работ на крыше дома №9.