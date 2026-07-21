Крысы, черви, клопы и нечем дышать: двух интинок выселили за свалку, которую они устроили в подъезде

В Инте из дома выселили двух женщин, которые в течение двух лет превращали подъезд и жилые комнаты в свалку. Как пишут в соцсетях местные жители, мусор заполнил лестницы и часть помещений дома № 39 по улице Куратова, из-за чего развелись крысы, мухи, черви, опарыши и клопы, а запах стоял такой, что невозможно было дышать, передает ИА БНК.

Горожане жаловались, что подъезд фактически захламлен полностью, и соседи оттуда разъехались.

В администрации Инты уточнили, что женщины не были ни собственницами, ни нанимателями жилья — комнату им предоставила владелица. Сейчас их выселили, доступ посторонних в подъезд перекрыли.

Городское «Агентство по управлению муниципальным имуществом» заключило договор на уборку пустующих помещений, вывоз мусора и ограничение доступа, выполнить все необходимо до 1 октября 2026 года, однако подрядчик существенно опережает график и уже завершает работы. Сдача намечена на 20–22 июля, территория и площадка для твердых коммунальных отходов сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. При этом в администрации не ответили на вопросы о том, какие меры принимало ООО «Восход», временно управляющее зданием, и будет ли оно привлечено к ответственности.