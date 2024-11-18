Жители многоквартирного дома в Салехарде пожаловалась на нашествие крыс и мышей

Жилой дом на улице Губкина одолевают грызуны, доставляя проблемы жильцам. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на «Подслушано в Салехарде».

Данная проблема образовалась на улице Губкина, 26. По словам автора поста, жильцы уже обращались в разные инстанции, но это не помогло. Тогда салехардцы стали травить грызунов сами. Однако и после этого хвостатые возвращались.

В администрации Салехарда отметили, дом обслуживает УК «Изумрудный город». Именно туда нужно обращаться жильцам для проведения дератизации. Отреагировал и департамент Госжилнадзора, где обещали также связаться с управляющей компанией.

Ранее сообщалось про семь домашних животных, которые переносят опасные инфекции.