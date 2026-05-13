Крысы не сдаются властям: в Архангельске грызунов заметили прямо во время дератизации

В социальных сетях стремительно распространяется видео, снятое в Архангельске на улице Тимме. На кадрах запечатлены крысы, снующие между местным торговым комплексом «Флагман» и мусорными контейнерами. Проблема в том, что именно сейчас в городе проводятся официальные мероприятия по дератизации.

Ранее городская администрация отчитывалась, что ядоприманки раскладывают в норы на участке, ограниченном улицами Гагарина, Нагорной, Воскресенской и Дзержинского. Это тот самый район, где и были зафиксированы грызуны. В ТЦ «Флагман», где работают магазины техники, одежды и других товаров, журналисты поинтересовались у сотрудников, доставляют ли им неудобство столь шумные соседи.

«Я этот ролик видел, — говорит местный житель, — конечно, тут так не каждый день, чтобы сразу в таком количестве. Их же какими-то таблетками, вроде, травили. Но они не дураки их есть… Крыс много. Вот посмотрите, они даже не в мусорке живут, а в земле под ней. Видите круглые норки? На мою работу это никак не влияет, но ничего хорошего в этом, конечно, нет».

Местные жители обращают внимание, что часть контейнерных площадок стоит вообще без ограждений, а эффективность дератизации оставляет желать лучшего. Один из читателей 29.RU едко заметил, что если мусор не помещается в контейнеры, вывоз происходит нерегулярно, а дворники отсутствуют, то о победе над грызунами говорить не приходится — она существует лишь в отчетах чиновников.

Другой горожанин рассказал, что рядом с «Рубином» площадку оградили и закрыли на замки, однако проходя мимо рано утром, он отчетливо слышит доносящийся изнутри шум и писк. Третий собеседник предположил, что проблема началась после того, как в городе закрыли подвалы для кошек. Коты, по его словам, повымирали, а крысы в теплых убежищах расплодились бесконтрольно.

«Это не власти победить крыс не могут, а крысы не сдаются властям», — остроумно заметил один из комментаторов.

В обсуждениях прозвучало даже предложение переименовать Архангельск в Крыскин (по аналогии с городом Мышкин) и зарабатывать на грызунах как на туристическом бренде.

Эксперт: «Дератизация борется с симптомами, а не с причиной»

Доктор биологических наук Валентин Рыльников в беседе с 29.RU объяснил, что численность крыс напрямую зависит от уровня благоустройства. По его мнению, проводимая дератизация устраняет лишь следствие, а не причину. Чтобы действительно избавиться от грызунов, в первую очередь необходимо ликвидировать уличные свалки — точнее, перекрыть доступ пищевых отходов в мусорные баки.

Биолог уточнил, что остатки еды следует складировать в специальные герметичные контейнеры с плотными крышками. Однако пока жители выбрасывают все подряд в обычные баки, те остаются для крыс неиссякаемым источником пропитания. Даже при ежедневном вывозе мусора у грызунов остается почти 23 часа в сутки, чтобы спокойно кормиться из баков.

Особую тревогу у эксперта вызывают подвалы жилых домов, особенно оборудованные мусоропроводами. Там крысы находят не только теплое убежище, но и бесперебойное питание. Рыльников считает, что все подвалы нужно надежно изолировать от проникновения, а вентиляционные отверстия закрыть специальными решетками.

Ученый не смог назвать примеров городов, где проблема крыс была бы решена полностью. Он убежден, что без внедрения раздельного сбора пищевых отходов справиться с нашествием грызунов не получится. Однако массово заставить людей разделять мусор крайне сложно — ответственных граждан, которые моют упаковки перед утилизацией, по его словам, единицы.