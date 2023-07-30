Крысы облюбовали место рядом с одним сетевым магазином в подмосковном Звенигороде

Каждое утро жители могут наблюдать крыс-«бурундуков», завтракающих рядом с магазином «Магнит» в микрорайоне Введенское в Звенигороде. Об этом сообщили в интернет-издании inzvenigorod.ru .

Очевидец, снявший на видео грызунов, отметил, что примерно в семь часов утра они здесь завтракают, вечерами ужин у собак и перманентный прием пищи у голубей. Он пошутил, что крыс не очень любит, однако эти напоминают милых бурундуков, которые совсем не пугают.

Одна из подписчиц группы предположила, что крыса на видео, скорее всего, «домашний питомец, уж очень красивая какая-то».