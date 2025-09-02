Крысы устроили пир в роддоме и обглодали пальцы младенцам

В индийской больнице крысы напали на новорожденных и обгрызли им пальцы. Об этом также сообщает Times of India.

В Индии, в больнице города Индор, крысы напали на двух новорожденных, находившихся в отделении интенсивной терапии. Инцидент произошел в ночь на 31 августа. Грызуны обгрызли младенцам пальцы. Главный врач больницы заявил, что серьезных повреждений нет, и дети получают необходимое лечение.

Он объяснил нашествие крыс обильными дождями и наличием еды, которую приносят посетители и персонал. По его словам, дезинсекция в больнице не проводилась уже пять лет. Руководство поручило сотрудникам усилить контроль и запретило приносить продукты, привлекающие грызунов. Кроме того, запланированы срочные мероприятия по борьбе с вредителями.

