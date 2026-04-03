Народная программа: в Подмосковье в 4 раза увеличилось финансирование мер поддержки семей с детьми

В Подмосковье за последние пять лет объемы финансирования мер поддержки семей с детьми выросли в четыре раза. Количество многодетных семей увеличилось более чем на треть. Сейчас в семьях региона воспитываются около 1,8 млн детей. Как отметила депутат Мособлдумы от «Единой России» Линара Самединова, во многом таких результатов удалось достичь благодаря системе мер комплексной соцподдержки.

«Когда видишь, как наш регион становится лидером страны по приросту населения, понимаешь: это один из главных индикаторов доверия людей. Они выбирают нашу область для жизни, для рождения детей, для своего будущего», – сказала она.

Она отметила, что средства льготных программ направляются напрямую в семьи – на питание, проезд, коммунальные платежи, школьную форму, отдых и оздоровление. В число ключевых мер входят маткапитал, обеспечение жильем и землей, семейная ипотека.

Среди получателей поддержки — семья Куракиных. Мать пятерых детей Елена получила новую квартиру в современном районе. Поблизости расположены необходимые социальные объекты.

Самединова отметила, что многодетные семьи и семьи с невысокими доходами имеют право на бесплатное посещение музеев, парков, выставок и компенсацию стоимости путевок в санатории. Меры поддержки постоянно расширяются.

«Партия продвигает принцип: «плюс ребенок — плюс ресурс», чтобы с рождением каждого следующего ребенка семья получала дополнительную поддержку. На недавнем заседании Мособлдумы мы официально закрепили статус «студенческой семьи». Помимо федерального материнского капитала, молодые семьи при рождении ребенка получают региональную выплату в размере 300 тыс. рублей», – рассказала она.

С этого года многодетные семьи, воспитывающие четырех и более детей, могут получить ежегодную компенсацию части стоимости обучения в колледжах, добавила она.