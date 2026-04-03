«Ценовое перемирие»: финансист предрек падение цен на готовые квартиры на 2% уже в мае

Май для покупателей жилья может стать настоящим подарком. Финансист и бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский дал прогноз, от которого у продавцов побегут мурашки, а у тех, кто копил на квартиру, — загорятся глаза. По словам эксперта, в мае цены реальных сделок по покупке готовых квартир упадут на 1,5–2% по сравнению с апрелем. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Трепольский объяснил: май — это традиционный период «ценового перемирия». Активные покупатели разъезжаются по отпускам и дачам, рынок замирает. А те, кто остался в городе, получают козырь: продавцы, которым нужны живые деньги до лета, становятся максимально сговорчивыми. Эксперт уверен, что покупатели с наличными смогут рассчитывать на дисконт в 5–7% от стартовой цены прямо при просмотре.

Основная причина майского охлаждения — падение ликвидности. Высокая ипотечная ставка делает выплаты по кредиту неподъемными для большинства семей. Плюс на рынок «вторички» давят новостройки, которые только что сдали. И еще один фактор: россияне в мае массово вкладываются в загородную жизнь, откладывая квартирный вопрос на осень.

Средние цены на «однушки» по стране, по прогнозу, составят 4,8–5,5 млн ₽, в Москве — 11,5–13,8 млн ₽. Двушки в регионах уйдут за 6,5–8,2 млн ₽, в столице — за 17,5–21 млн ₽. Трешки — 9–11,5 млн ₽ и 25–32 млн ₽ соответственно.

Ранее экономист назвала пять способов накопить деньги без стресса.