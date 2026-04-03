«Час ада в отеле»: голый незнакомец ломился в номер и творил непотребства в коридоре

Жительница Англии Венди Гриффит остановилась в отеле, где посреди ночи столкнулась с шокирующим поведением другого постояльца. Женщина проснулась от громкого стука, а заглянув в глазок, увидела нагого мужчину, который стоял под её дверью и совершал непристойные действия. Об этом сообщает Daily Mail.

В панике Гриффит попыталась дозвониться до администрации отеля, но тщетно. Связи с персоналом не было. Тогда она вызвала полицию. Все это время дебошир продолжал барабанить в дверь и не уходил. Женщина провела в заточении около часа, боясь пошевелиться.

Прибывшие офицеры застали развратника в коридоре. Мужчина попытался сбежать в свой номер и забаррикадировался. Полицейским пришлось выламывать дверь и применять перцовый баллончик. Нарушителем оказался 40-летний Тревор Рис. Он полностью признал вину.

Суд не стал отправлять его в тюрьму, назначив четыре месяца принудительного лечения от алкогольной зависимости. Также Рис обязан выплатить судебные издержки — £185 и компенсацию потерпевшей в размере £50.

