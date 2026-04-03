В УМВД России «Пушкинское» подвели итоги работы за квартал

В зале Управления МВД России «Пушкинское» в рамках планового заседания Общественного совета подвели итоги работы за первые три месяца 2026 года. Особое внимание уделили вопросу предотвращения преступности среди несовершеннолетних.

Подполковник полиции И.О. Крюкова представила доклад о состоянии подростковой преступности. Она отметила, что за отчетный период число правонарушений, совершенных подростками, увеличилось на 17 по сравнению с предыдущим кварталом и достигло 37. По ее словам, сейчас ведется работа по объединению всех сотрудников ПДН в единое подразделение. Особое внимание уделяется «цифровой гигиене»: полиция активно работает в социальных сетях и проводит профилактику интернет-мошенничества.

Члены Общественного совета предложили ряд инициатив по работе с молодежью в учреждениях образования. Так, И.Н. Богачева отметила важность работы с родителями и привлечения выдающихся личностей в качестве примера для подражания.

Также на заседании озвучили итоги инспекционных проверок отделов полиции. Ф.К. Петросян высоко оценил работу отдела полиции г. Пушкино и ИВС. Он отметил повышением раскрываемости, улучшение условий содержания задержанных и грамотное кадровое руководство. Отдельно была отмечена высокая компетенция директора школы №5 и ответственных за безопасность в образовательных учреждениях.

А.Н. Зайкин предложил привлекать популярных блогеров для пропаганды здорового образа жизни. Р.В. Безносик сообщил об улучшении показателей раскрываемости и подчеркнул важность привлечения дополнительного экипажа ППС. По результатам образовательного комплекса №2 отметил высокую компетенцию инспектора ПДН Правдинского отдела полиции.

В.Н. Маркин отметил высокий уровень осведомленности совета о текущих проблемах среди молодежи. А.А. Баранов рассказал о взаимодействии с отделом полиции по г. Ивантеевка. Он отметил, что активно ведется работа по противодействию киберпреступности и работе с несовершеннолетними. С.В. Швецов сообщил, что по итогам посещения учебного центра №2, отмечается высокий профессионализм и компетентность сотрудников ПДН.

Г.В. Артамонов доложил о плодотворной работе в первом квартале 2026 года. На сайте общественного совета размещено 19 публикации о проделанной работе. По результатам общественного контроля Клязьминского отдела полиции сообщил о высокой компетентности руководства отдела и сотрудников. Л.Г. Болычевская по результатам посещения Пушкинской детской школы искусств отметила, что дети заинтересованы в контакте с сотрудниками полиции в рамках встречи на тему безопасности.

«В условиях, когда подростки все чаще замыкаются в себе или уходят в гаджеты, мы предложили им живое, открытое общение», - отметила Болычевская.

Заместитель начальника Управления МВД России «Пушкинское» полковник внутренней службы Е.И. Овсейко отметил плодотворность работы всех членов Общественного совета. Он подчеркнул, что активно ведется работа с населением, привлечение новых кадров, повышению квалификации сотрудников полиции.

«Профилактика правонарушений в образовательных учреждениях является нашим безусловным приоритетом. Это вопрос государственной важности, и наша задача — не просто фиксировать факты, а создать в школах среду, исключающую саму возможность совершения преступлений подростками», - подчеркнул председатель Общественного совета при Управлении МВД России «Пушкинское» А.В. Хохлов.

Кроме того, была отмечена эффективность совместной работы с руководством Управления МВД России «Пушкинское», лично с начальником полковником полиции М.А. Панкратовым.