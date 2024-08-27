Крытый футбольный манеж построят на стадионе «Орион» в Балашихе в 2024 году

Одной из тем на ВКС губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами правительства и главами муниципалитетов стал капитальный ремонт спортивных объектов.

В Балашихе в этом году завершаются работы на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный. Здесь планируют построить крытый футбольный манеж. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров во время оперативного совещания со своими заместителями и начальниками профильных управлений администрации округа.

«Мы развиваем спорт и строим новые объекты не только за счет бюджетных средств, но и привлекаем инвесторов. Так, на «Орионе» зимой прошлого года мы открыли уже вторую в городе крытую ледовую арену (первую в микрорайоне Железнодорожный — ред.). В этом году на стадионе планируем возведение крытого футбольного манежа за счет инвестора», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что в День города на стадионе откроют трибуны и проведут первый матч. С сентября начнутся занятия детско-юношеской спортивной школы, а до конца 2024 года завершат ремонт ФОКа с бассейном.

Реконструкцию стадиона «Орион» проводят по губернаторской программе «Спорт Подмосковья».