Крытый сельскохозяйственный рынок появится в Мытищах

В подмосковных Мытищах на месте ранее расположенных торговых палаток появится крытый сельскохозяйственный рынок. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

В ведомстве уточнили, что на площадке будут продавать качественную крафтовую продукцию, там также появятся кофейня, кондитерская и гриль-кафе. На данный момент проводится тендер по выбору подрядной организации и производителя стройматериалов, после этого начнется строительство рынка. Завершение работ запланировано на лето следующего года.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, необходимо привести объекты торговли в общий единый архитектурный вид, соответствующий тематике города. Администрация городского округа Мытищи окажет содействие в вопросах дальнейшего развития и изменения внешнего облика фасада здания и поможет в согласовании конструкций информационных вывесок, которые есть в торговом центре», — добавили в министерстве.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.