Ксения Горячева: Владимира Путина поддерживают за выбранный курс и заботу о бойцах СВО

Делегация Подмосковья присутствовала на собрании инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Среди участников делегации была заместитель директора по основной деятельности – заведующая отделом культурно-массовой работы культурно-досугового центра «Новый» в Егорьевске Ксения Горячева. Она поделилась впечатлениями от встречи и рассказала, почему поддерживает президента.

«После заседания появилось ощущение, что мы стали частью большой непобедимой команды. Жду, что число сторонников Владимира Владимировича будет только расти, ведь он смотрит в правильную сторону. Я поддерживаю его политику и думаю, что он победит», – отметила Ксения Горячева.

Особое внимание она уделила спецоперации и работе, которую президент проводит в этом направлении. Ведь супруг Ксении Николаевны тоже был мобилизован.

«Самое главное, у нас идет СВО, и Владимир Путин все делает для поддержки бойцов. Я сама жена мобилизованного и вижу, что нашим защитникам оказывают всестороннюю помощь. Победа будет за нами!» – подчеркнула Горячева.

Напомним, за выдвижение Владимира Путина высказались представители самых разных сфер: культуры, образования, бизнеса и промышленности, медицины и других отраслей.

Выборы будут проходить в марте следующего года в течение трех дней.