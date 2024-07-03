Ксения Мишонова: Мальчик, пострадавший во время теракта в Крокусе, уже идет на поправку

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что Дима из подмосковной Балашихи, который после теракта в «Крокус Сити Холле» почти месяц провел в реанимации, медленно идет на поправку.

«Дима сильно пострадал во время теракта в Крокусе. Получил 8 тяжелейших ранений. Почти месяц пролежал в реанимации. Но сейчас самое страшное позади. Остается снять железяки с ноги и начать восстанавливаться. Парень уже ходит на костылях по дому», — поделилась подмосковный правозащитник.

Ксения Мишонова также рассказала, что Дима скучает по школе и огорчается, что из-за случившегося не попал в лагерь летом.

«Но ничего, наверстает все на следующий год. Сейчас важно восстановиться физически и психологически. С Митей (так его зовут мама и брат) работает психолог. Семья потеряла папу, и эта боль не проходит», — сообщила Мишонова.

Как ранее сообщала уполномоченный по правам ребенка в регионе, папа мальчика тоже был в тот трагический день в концертном зале. Когда началась стрельба, он закрыл собой Диму и его маму, дал им возможность на спасение. Она пожелала семье сил пережить случившееся, а Диме — поскорее поправиться и вернуться к привычной жизни, к своим увлечениям и друзьям.