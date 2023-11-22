Ксения Мишонова посетила пункт временного размещения для беженцев из Сектора Газа

«Подмосковье снова оказалось на передовой, одним из первых регионов приняло наших соотечественников из зоны военного конфликта в двух пунктах временного размещения. Для нас это очередной вызов. Но мы люди уже опытные, все алгоритмы отработаны на беженцах из ДНР и ЛНР, которых мы принимали полтора года назад. Теперь, думаю, все будет проще», — отметила детский омбудсмен.