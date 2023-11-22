Ксения Мишонова посетила пункт временного размещения для беженцев из Сектора Газа
Фото: [Соцсети Ксении Мишоновой]
Уполномоченный по правам ребенка по Московской области Ксения Мишонова накануне заехала в пункт временного размещения для беженцев из Сектора Газа.
«Подмосковье снова оказалось на передовой, одним из первых регионов приняло наших соотечественников из зоны военного конфликта в двух пунктах временного размещения. Для нас это очередной вызов. Но мы люди уже опытные, все алгоритмы отработаны на беженцах из ДНР и ЛНР, которых мы принимали полтора года назад. Теперь, думаю, все будет проще», — отметила детский омбудсмен.
Мишонова подчеркнула, что первоочередная задача состоит в поиске учителей русского языка. Дети все хотят учиться, поэтому необходимо интегрировать их в процесс обучения с наименьшим стрессом. А вторая задача — содействие в получении документов.
«В целом настрой у людей очень бодрый. Они счастливы и бесконечно благодарны за помощь», — об этом написала Ксения Мишонова в своих социальных сетях.