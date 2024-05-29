Фото: [ Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в МО ]

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила предусмотреть принудительное трудоустройство для неплательщиков алиментов.

Как отметили в аппарате детского омбудсмена, зачастую неплательщики алиментов скрывают свои доходы или не трудоустраиваются официально, чтобы не платить отчисления.

«Нужно предусмотреть добровольно-принудительную меру — трудоустройство тех, кто имитирует отсутствие заработка и возможности платить алименты», - подчеркнула Мишонова.

Также она добавила, что следует менять общественное мнение в сторону осуждения отцов, которые не хотят платить алименты.