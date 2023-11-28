Ксения Мишонова призывает ужесточить правила содержания домашних питомцев

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отметила, что ответственность за нападение собак лежит на их владельце.

Отмечается, что призыв к ужесточению она высказала в связи с участившимися случаями нападения на детей. Последний случай произошел в Одинцово, где бультерьер напал на 4-летнюю девочку и ее няню. Сообщается, что хозяин свою вину не признал.

«Очень жаль девочку. Такие рваные раны очень трудно заживают, скорее всего останутся на всю жизнь. Не говорю уже о психологических последствиях. Считаю, что ответственность за произошедшее лежит полностью на владельце собаки! И он должен понести наказание, в том числе возместить нанесенный вред. Готовы юридически сопровождать семью в этом вопросе», — прокомментировала Мишонова.

Детский омбудсмен уже не первый год ратует за ужесточение законов о содержании домашних животных и за повышение ответственности их владельцев. Она также считает, что хозяева, особенно крупных и бойцовых пород, обязательно должны проходить специальные курсы по дрессуре и изучать особенности поведения породы перед тем, как завести питомца.