Ксения Мишонова призывает ужесточить правила содержания домашних питомцев
Фото: [Дмитрий Самбуров]
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отметила, что ответственность за нападение собак лежит на их владельце.
Отмечается, что призыв к ужесточению она высказала в связи с участившимися случаями нападения на детей. Последний случай произошел в Одинцово, где бультерьер напал на 4-летнюю девочку и ее няню. Сообщается, что хозяин свою вину не признал.
«Очень жаль девочку. Такие рваные раны очень трудно заживают, скорее всего останутся на всю жизнь. Не говорю уже о психологических последствиях. Считаю, что ответственность за произошедшее лежит полностью на владельце собаки! И он должен понести наказание, в том числе возместить нанесенный вред. Готовы юридически сопровождать семью в этом вопросе», — прокомментировала Мишонова.
Детский омбудсмен уже не первый год ратует за ужесточение законов о содержании домашних животных и за повышение ответственности их владельцев. Она также считает, что хозяева, особенно крупных и бойцовых пород, обязательно должны проходить специальные курсы по дрессуре и изучать особенности поведения породы перед тем, как завести питомца.
«Собака (не только крупная) должна регистрироваться, чипироваться, хозяин за нее должен платить налоги. Любые нарушения должны серьезно караться законом. Все должны понимать, что собака, даже маленькая — не игрушка. Хочется верить, что законодатель наконец-то перейдет от слов к конкретным решениям», — заявила Ксения Мишонова.