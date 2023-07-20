Ксения Мишонова провела встречу с семьями участников СВО

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье, региональный координатор «Женского движения Единой России» Ксения Мишонова провела встречу с семьями бойцов СВО. Мероприятие было организовано в Клину и собрало более восьмидесяти участников из разных уголков региона.

«Пока наши мужчины «за ленточкой» — их женщины не должны быть за чертой. За чертой внимания тех, кто принимает решения, от кого многое зависит в судьбах наших ребят. Эта встреча проходит по инициативе нашего губернатора Андрея Воробьева», - открыла встречу Мишонова.

Мероприятие стало уже пятым. Их проводят для того, чтобы поддержать женщин и определить наиболее актуальные проблемы семей. Сейчас особенно остро стоит вопрос получения психологической помощи. По словам Мишоновой, такой запрос звучит почти на каждой встрече. При этом, отметила она, в поддержке психолога нуждаются не только женщины, но и дети.

Также обсудили вопрос реабилитации бойцов СВО, которые не получили ранения, но нуждаются в медпомощи. Мишонова напомнила, что в регионе участники СВО могут получить льготу на зубопротезирование. Что касается остального лечения, вопрос будет решаться, добавила она.