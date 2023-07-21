Ксения Мишонова проверила работу палаточного лагеря «Горизонт» в Клину

Она рассказала, что на территории организован как палаточный лагерь с палатками, рассчитанными на десять человек, так и стационарный корпус. В лагере работает центральное отопление, здесь тепло и сухо. Для детей организовано питание, в том числе костровая кухня. Ребята поставили еде высокую оценку.

Она добавила, что уже проверена работа пяти муниципальных оздоровительных лагерей из двенадцати. На данный момент каких-либо серьезных недочетов в работе учреждений не выявили.