Ксения Собчак показала Полину Гагарину, позирующую с возлюбленным

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Концерт Полины Гагариной в Омске перенесли из-за фигурного катания. Причину такого решения скрывать не стали. Однако, в сети ходили слухи о том, что певица встречается с танцором Станиславом Миковым. Выходит, что до этого звезда пыталась сохранить в тайне роман с коллегой.

Дело в том, что он, по некоторым данным, входит в ее танцевальный коллектив. Не исключено, что Гагарина обратила на Микова внимание благодаря его танцевальным навыкам.

Так или иначе, пара явилась вместе на показ модного бренда дизайнера Яны Расковаловой. Перед началом самого дефиле все гости расселись за столы, как пишет сайт aif.ru. За одним из них сидела Ксения Собчак, а рядом с ней – та самая пара из певицы и танцора. Журналистка сняла милое видео с их участием, подписав, что «Полина Гагарина очень нежна со своим бойфрендом».