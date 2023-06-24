Ксения Собчак сорвалась на публику с ругательствами из-за фейковой информации

Иногда знаменитости, в силу своей влиятельности, позволяют себе больше дозволенного. Так недавно известная телеведущая не удержалась от использования нецензурной лексики в своих соцсетях. Об этом сообщает портал «Дни.ру»

Собчак сказала лишнее, отреагировав на сомнительную заметку, распространившуюся в сети. По ее содержанию стало ясно, что скандалистка выехала в Израиль вместе с другим телеведущим. Такое заявление буквально привело в ярость звезду телеэкрана, за то поплатилась вся ее публика.

В своем блоге знаменитость некультурно выразилась в адрес сплетников, не скупясь в подборе выражений. По словам Собчак, сейчас она находится в Москве. Более того, ей с редакцией не спалось всю ночь. Однако подобные слова только подпортили репутацию знаменитости.