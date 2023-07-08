Ксения Собчак выложила в сеть видео без фильтров и макияжа

Как сообщает портал «Дни.ру» , одним ранним утром светская львица записала видеоролик, на котором с ног до головы укуталась в одежду. Все из-за того, что у нее не хватило сил даже на то, чтоб накраситься.

Сейчас известная блондинка живет жестким графиком. Каждый день ей приходится вставать в 6 утра, не говоря уже о частых перемещениях между городами. Свою усталость от происходящего Собчак описала словом «жесть». Также она пожаловалась на свою жизнь.

И все же, несмотря на нехватку сил, журналистка смогла хорошенько спрятать свое не накрашенное лицо. Видимо, за темными очками скрываются не менее темные круги под глазами. А что творится под надвинутой на брови бейсболкой и палантином на губах – неизвестно.