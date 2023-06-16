Ксения Собчак выразила свое недовольство запахом женщин на ПМЭФ

Звезда известна своими острыми замечаниями и выставлением своего мнения напоказ, даже если это может задеть других людей. Телеведущая недавно побывала на Петербургском экономическом форуме, где ей не понравился царивший в воздухе аромат, о чем сообщает издание «Утро.ру»

Свои впечатления, которые на нее произвели духи посетительниц мероприятия, Собчак опубликовала в социальных сетях. По ее словам, большинство женщин пользовались одним и тем же ароматом за 20 000 рублей. Она даже смогла описать тот парфюм, которым пользуются, по ее мнению, девушки с отсутствием вкуса.

Сама же светская львица предпочитает более оригинальные и дорогие духи. Например, один из ее ароматов оценивается в 40 000 рублей.