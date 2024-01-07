Ксения Собчак заподозрила супруга в обмане

Светская львица вместе с режиссером с 2019 года. Пара воспитывает сына и успешно совмещает семейные дела с приятными путешествиями. Во время одной из таких поездок Собчак отметила, что ее супруг не всегда был с ней честен.

Как издание «Утро.ру», Богомолов ранее заявлял Собчак, что не умеет кататься на лыжах или сноуборде. На деле все оказалось наоборот, хотя режиссер и обращался к опытным инструкторам.

Впрочем, специалисты также отметили, что муж Собчак явно притворялся, что не умеет кататься на лыжах: судя по навыкам, он отлично ладит со спортом и очень подвижен.