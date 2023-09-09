Ксению Собчак насмешила новая внешность Виктории Бони после пластики

Некоторые звезды, в погоне за красотой, идут на любые жертвы и даже ложатся под нож к пластическим хирургам. Как сообщает «Газета.ру» , недавно Ксения Собчак высмеяла изменения во внешности Виктории Бони после операции.

Виктория Боня выложила в интернет свои первые фотографии после проведения пластической операции. Однако позже пообещала показать изменившееся лицо полностью. Многим так не терпится его увидеть, что появляются догадки о том, как же оно теперь выглядит. Свои мыслями по этому поводу решила поделиться другая знаменитость.

На своей странице в социальных сетях Собчак опубликовала фотографию Бони с новым носом и губами, а рядом прикрепила кадр из мультфильма «Свинка Пеппа». В комментариях фанаты телеведущей поддержали юмор и даже нашли некоторые сходства с персонажем.