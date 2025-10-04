Кто гостит в Эрмитаже вместо китайцев? Стало известно, кто массово едет в Петербург

В то время как иностранные туристы, включая некогда многочисленных гостей из Китая, практически отсутствуют, городские музеи, парки и набережные заполнены россиянами. Согласно данным пресс-службы национального туроператора и городского комитета по туризму, летом 2025 года город посетили около шести миллионов человек, большая часть которых — жители других регионов России.

География въездного туризма обширна: в Петербург массово приезжают жители Москвы, Центрального федерального округа, Тюменской, Томской и Иркутской областей, а также с Юга и Крайнего Севера страны. Как отмечают туроператоры, многие путешественники отдают предпочтение личному автомобилю, что связано с ростом стоимости авиабилетов и частыми задержками рейсов.

По данным РИА «ФедералПресс», популярностью у туристов пользуются Эрмитаж, Русский музей, Петропавловская крепость, а также новые культурные и спортивные объекты.

Для изменения ситуации с иностранным турпотоком, в особенности из Китая, городские власти активно работают над созданием специализированных предложений. Разрабатываются тематические маршруты, которые свяжут исторические достопримечательности от Балтийского до Каспийского моря. Параллельно с этим инфраструктура города адаптируется под новый спрос: открываются современные апарт-отели и гостиницы, существенно расширяя номерной фонд для будущих гостей.

Ранее сообщалось о том, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая.