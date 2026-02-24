Кто кого копирует? В Петербурге пищуха начала прятать еду, как поползень

В парке Сосновка в Петербурге фотограф-натуралист Антон Кубышкин 24 февраля заметил необычное поведение пернатых. Своими наблюдениями он поделился в сообществе «Птицы СПб и России».

Больше всего специалиста удивила пищуха — маленькая птичка, которая обычно передвигается по стволам деревьев характерными спиралевидными движениями. На этот раз она вела себя как поползень: прыгала по стволу и, что совсем несвойственно для ее вида, прятала найденную еду в щели коры.

Кубышкин предположил, что пищуха могла «взять мастер-класс» у поползня и перенять его привычки. Зачем ей это понадобилось — помогает ли она другу или преследует какие-то свои цели, орнитолог-любитель до конца не понял, но сам факт такого поведения показался ему удивительным.

А вот у дятлов, по словам фотографа, все идет по привычному весеннему сценарию — у них уже начались брачные игры, самец и самца активно идут на сближение.

В целом, считают наблюдатели, такое активное поведение птиц говорит о скором приходе весны.