Кто может заправиться без очереди: юрист сказал, что одной наклейки на стекле мало

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Российской газетой» разъяснил, кто имеет право заправляться без очереди на АЗС. По его словам, в первую очередь это инвалиды первой и второй групп, а также несовершеннолетние с таким же статусом и сопровождающие их лица — при условии, что ребенок находится в машине. При этом наклейки со знаком «Инвалид» на стекле недостаточно: оператору нужно предъявить удостоверение личности льготника либо справку медико-социальной экспертизы.