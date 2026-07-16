Кто может заправиться без очереди: юрист сказал, что одной наклейки на стекле мало
Юрист Воропаев: инвалиды первой и второй групп могут заправляться без очереди
Автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Российской газетой» разъяснил, кто имеет право заправляться без очереди на АЗС. По его словам, в первую очередь это инвалиды первой и второй групп, а также несовершеннолетние с таким же статусом и сопровождающие их лица — при условии, что ребенок находится в машине. При этом наклейки со знаком «Инвалид» на стекле недостаточно: оператору нужно предъявить удостоверение личности льготника либо справку медико-социальной экспертизы.
Такая же привилегия закреплена за участниками Великой Отечественной войны, Героями Советского Союза, Героями России и кавалерами ордена Славы всех трех степеней — это положение содержится в президентском указе № 1157 от 2 октября 1992 года с изменениями 2021 года. Кроме того, без очереди могут обслуживаться автомобили экстренных и оперативных служб, однако единого федерального правила для них не существует: обязанность заправлять такой транспорт вне очереди устанавливается либо государственными контрактами между ведомствами и топливными сетями, либо местными нормативными актами.