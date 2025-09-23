Американская журналистка Кэндис Оуэнс выдвинула требование о проведении независимой медицинской проверки для супруги французского лидера Эммануэля Макрона, Брижит. Целью такой экспертизы, по заявлению Оуэнс, должно стать установление изначального пола первой леди Франции.

Данный шаг стал ответом на заявление адвоката пары Макронов, Тома Клэра, который сообщил о готовности представить американскому суду фотоматериалы и «научные» свидетельства, подтверждающие, что Брижит Макрон является женщиной с рождения. Оуэнс, комментируя это через издание Daily Mail, подчеркнула, что судебная процедура в США кардинально отличается от французской. Она отметила, что в американской системе просто предоставить доказательства по собственному выбору недостаточно — они подлежат тщательной проверке по решению суда.

«Мы собираемся потребовать у Брижит прохождения проверки у независимого врача. Мы хотим доступа к ее медицинской карте», - добавила она.

По информации инсайдеров, если судебный процесс против Макронов перейдет в стадию раскрытия доказательств, Оуэнс использует судебные повестки для истребования медицинской документации Брижит Макрон. В последующем она планирует настаивать на проведении независимой судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось о том, что Макрон может убрать Лекорню, поддавшись протестам.