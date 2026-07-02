Кто оставил почти треть миллиарда манатов в Азербайджане: россияне обошли турок и индийцев

Россияне оставили в Азербайджане почти 283 миллиона манатов за первые пять месяцев года, возглавив список самых щедрых иностранных гостей. По данным Госкомстата, общий объем трат зарубежных туристов за этот период приблизился к миллиарду манатов, и на долю граждан РФ пришлось около 9 процентов этой суммы.

Вторую строчку заняли туристы из Турции с показателем 126 миллионов манатов, что примерно в два с лишним раза меньше российского результата. Замыкают тройку лидеров гости из Индии, потратившие 53 миллиона манатов. Основная часть всех расходов пришлась на транспортные услуги — 430 миллионов манатов, еще более 170 миллионов ушло на отели и примерно столько же на питание.