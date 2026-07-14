Коллега Сэма Нилла назвала причину его смерти

Голливудский актер Сэм Нилл, известный зрителям по фильмам «Парк юрского периода» и «Охота на диких людей», скончался 13 июля в больнице Сиднея. Ему было 78 лет.

Как пишет The Voice со ссылкой на коллегу актера Риму Те Виату, после госпитализации у Нилла диагностировали пневмонию, с которой ослабленный организм не смог справиться после долгой и изнурительной борьбы с онкологией.

Всего три месяца назад, в апреле, Сэм объявил о долгожданной ремиссии. Он прошел передовой метод лечения, при котором собственные иммунные клетки пациента генетически модифицируются для борьбы с раком. Анализы подтвердили, что в организме больше нет злокачественных клеток. Однако химиотерапия и иммунотерапия, которые спасли ему жизнь, нанесли серьезный удар по иммунной системе.

Бывшая возлюбленная актера, журналистка Лора Тингл, подтвердила, что последние две недели Сэм очень болел. Нил и Тингл познакомились через общих друзей и встречались с 2018 по 2021 годы. Актер шутил, что их привлекли его винодельческий бизнес и ее политическая карьера. В 2023 году он подтвердил, что они расстались, но поблагодари ее за три прекрасных года отношений.

Диагноз «ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома 3-й стадии» Сэму поставили в 2022 году. Он мужественно принял вызов, боролся до последнего и даже успел порадоваться ремиссии, но, к сожалению, пневмония оказалась роковой.

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