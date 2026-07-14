Квадроберов заместили динозавры: чем опасен новый тренд на диносьютинг среди зумеров

Вслед за квадроберами в подростковой среде набирает популярность новое увлечение диносьютинг — теперь школьники и студенты перевоплощаются в динозавров. Внутри сообщества их называют scalies («чешуйки») — это отдельное направление фурри-культуры, поклонники которого выбирают не пушистых животных, а рептилий, драконов и динозавров. Почему дети отказываются от образов волков и кошек в пользу тираннозавров и велоцирапторов, и стоит ли родителям бить тревогу, в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Олеся Иневская.

Как выяснил SHOT, новое ответвление фурри-культуры стремительно набирает популярность у школьников и студентов. Если раньше все хотели быть волками, лисами, собаками и кошками, то теперь — тираннозаврами, спинозаврами и мультяшными велоцирапторами с огромными глазами и подвижной челюстью. Маски для динозавриков стоят от ₽1 тыс. и до сумм с большим количеством нулей. По словам участников движения, интерес к динозаврам связан прежде всего с желанием выделиться. Обычными квадроберами никого не удивишь, а вот появление на фестивале в образе гигантского велоцираптора гарантированно собирает вокруг фанатов.

Почему дети становятся динозаврами

Психолог Олеся Иневская объяснила, что в основе этого увлечения лежат естественные подростковые потребности.

«Одна из самых сильных потребностей в подростковом возрасте — одновременно чувствовать принадлежность к сообществу и оставаться собой, когда можно быть частью чего-то большого и при этом особенным», — пояснила эксперт.

Подростки занимаются активным конструированием идентичности. Примерка разных ролей через костюм помогает понять, каким хочется быть. Создание или доработка маски динозавра представляет собой целый творческий проект: можно красить, добавлять мех, менять глаза, уши, механизм челюсти, снимать видео. Для подростка это сочетание рисунка, дизайна, рукоделия, монтажа и ролевой игры.

Фото: [ istockphoto.com/Wirestock ]

«Маски и фурри-макияж также помогают прятаться за ними и облегчать социальное общение. Костюм дает возможность примерить желаемое „я“», — отметила Иневская.

Для части детей, особенно социально тревожных или нейроотличных, маски не просто украшение. Общение становится более предсказуемым: можно опираться на роль, которая благодаря костюму легко считывается.

Когда стоит бить тревогу

По словам психолога, само по себе увлечение динозаврами — не повод для паники. Однако есть признаки, на которые родителям стоит обратить внимание.

«Стоит насторожиться, если образ постепенно вытесняет реальное „я“ и реальную жизнь. Ребенок перестает интересоваться учебой, общается только внутри своей социальной группы, не выходит из дома без образа», — предупредила Иневская.

В остальных случаях участие в субкультуре может быть полезным: оно помогает развивать творческие навыки, находить друзей по интересам и учиться самовыражению. Главное — чтобы увлечение оставалось хобби, а не заменяло реальную жизнь.

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