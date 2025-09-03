Кто ответит за обман нейросети? В Госдуме предложили первый шаг к регулированию ИИ

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский выступил с инициативой о необходимости законодательного регулирования технологий искусственного интеллекта на территории Российской Федерации.

Как отметил парламентарий в публикации для своего канала в мессенджере Max, внедрение правовых норм в данную область является насущной потребностью. Он подчеркнул, что установление специальной ответственности за противоправные действия, совершённые с применением ИИ, представляет собой первостепенную и обязательную меру в рамках этого процесса.

Кроме того, Боярский сообщил, что в ходе осенней парламентской сессии планируется внести на рассмотрение второй пакет законодательных инициатив, направленных на противодействие мошенничеству. Ключевым элементом данной программы станет ужесточение санкций за использование нейросетей и алгоритмов ИИ в целях обмана граждан. Политик пояснил, что стремительное развитие технологий приводит к тому, что отличить фальсифицированные аудио- и видеоматериалы от подлинных становится практически невозможно, чем активно пользуются преступники.

