Кто платит за старость батюшки? Настоятель развеял миф о небесной пенсии священников

Священнослужители Русской православной церкви получают пенсию на тех же основаниях, что и остальные граждане, поскольку их трудовые отношения с религиозной организацией полностью легализованы. Соответствующее разъяснение дал в интервью ТАСС настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.

По его словам, каждый клирик официально числится в структуре Московского патриархата и производит все положенные отчисления с заработка.

«Поскольку священник имеет официальное оформление в религиозной структуре Московской патриархии, он отчисляет с заработной платы те же налоги, что и любой другой наемный работник», — подчеркнул священнослужитель.

Именно этот факт, добавил он, обеспечивает духовенству право на получение страховой пенсии по достижении установленного законом возраста.