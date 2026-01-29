«Кто проживает на дне Подольска?»: жителей насмешил «русифицированный» Спанч Боб

На улице Ленина в Подольске появилась новая снежная скульптура, ставшая местной достопримечательностью. На этот раз жители создали фигуру героя популярного мультсериала «Спанч Боб Квадратные Штаны», которого дополнили неожиданным аксессуаром — российским триколором, пишет REGIONS .

Снежная скульптура, установленная на невысоком постаменте, быстро привлекла внимание жителей и стала объектом для фотографирования, что способствует оживлению дворовой территории в зимний период. Как отмечают в местных телеграм-каналах, привычный образ мультперсонажа — коричневые шорты, красный галстук и ботинки — был дополнен флагом, что вызвало оживленное обсуждение среди пользователей.

Появление «русифицированного» Спанч Боба подняло настроение, а также позволило жителям посоревноваться в смекалке и юморе.

«Русифицирован, даже по глазам видно», — написали под постом комментаторы.

Это уже не первый креативный проект подольчан на этой улице. Ранее здесь была представлена фигура Змея Горыныча, которую авторы позже доработали, добавив крылья. Такая последовательность демонстрирует формирование своеобразной уличной галереи сезонного искусства, где каждый новый объект становится поводом для общения соседей и предметом гордости микрорайона.