«Кто спит днем — тот Кумоху к себе пускает». Что нельзя делать 10 марта?

10 марта 2026 года выпадает на вторник Великого поста, но в народной традиции эта дата имеет особое, мистическое значение. В старину ее величали Тарасий Бессонный или Тарас-Кумашник, и с этим днем связано множество поверий, предостережений и житейской мудрости, накопленной веками. Православная церковь в эту дату воздает почести памяти святителя Тарасия, патриарха Константинопольского.

Однако в народе образ христианского святого тесно сплелся с языческими верованиями. Прозвище «Кумаха» (или «Кумоха») указывает на зловредную старуху, которая олицетворяет собой лихорадку и всяческие недуги. Наши предки верили: именно 10 марта, когда зима встречается с весной, а человеческий организм наиболее уязвим, Кумоха рыщет по свету, заглядывает в окна и поджидает добычу, чтобы наслать на людей хвори и несчастья. Поэтому главный наказ на эту дату — не поддаваться хандре и провести день с умом, оберегая себя и свой кров от напастей.

На Тарасия Бессонного существовал целый свод правил, что можно и нельзя делать. Чтобы оградить свою семью от болезней, безденежья и прочих бед, старались неукоснительно соблюдать следующие запреты.

Что нельзя делать, чтобы не накликать болезнь:

Категорически запрещалось спать днем, особенно до заката солнца. Это самое важное правило! Считалось, что Кумоха нападает именно на спящих людей. Тот, кто ослушается, рискует «проспать» себе лихоманку на весь грядущий год.

Не рекомендовалось подолгу гулять на улице. Погода в этот день обманчива, и подхватить простуду не составляло труда.

Нельзя было заглядывать в окна чужих домов со стороны улицы. Существовало поверье, что через стекло недуг может перекинуться на глаза неосторожного прохожего.

Запрещалось отворять двери незнакомцам. Вместе с посторонним человеком в жилище могла проникнуть нечистая сила.

Финансовые приметы (чтобы не отпугнуть достаток):

Не следовало совершать крупные траты или затевать новые важные проекты. День считался нелёгким и неблагоприятным для начинаний, сулящим неудачу.

Не давайте деньги взаймы. Примета гласит: после этого целых три года сам будешь нуждаться и ходить по миру с протянутой рукой.

Не держите денежные купюры в кармане одежды. Их место в кошельке, иначе они «упорхнут» от вас.

Не стригите ногти в вечернее время (после заката). Чтобы не спугнуть денежную удачу и не остаться с пустыми карманами.

Бытовые и личные запреты:

Не выбрасывайте старые и ненужные вещи. Вместе с хламом можно ненароком вымести из дома счастливую энергию и удачу.

Не стригите волосы. Это считалось дурной приметой — «укоротить» собственную судьбу или отпущенный век.

Не занимайтесь рукоделием (шитьем, вязанием, вышивкой). Говорили: можно «пришить» к себе беду или «отдать» вместе с ниткой свое здоровье.

Не отдавайте чужим людям детские вещи. Существовало поверье, что так легко передать здоровье своего ребенка.

Не думайте о дурном и не желайте зла окружающим. В этот день плохие мысли особенно быстро материализуются и могут притянуть несчастья к самому недоброжелателю.

