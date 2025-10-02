Кто устроил хаос в супермаркете Аризоны и ничего не купил? Раскрыта причина панического «шопинга» медвежонка

В одном из супермаркетов Аризоны разыгралась необычная сцена, главным героем которой стал маленький медвежонок.

Хищник, чьи габариты были сопоставимы с крупной собакой, неожиданно наведался в торговый зал. Вместо шопинга незваный гость устроил импровизированный забег между стеллажами, чем поверг в легкий шок немногочисленных покупателей, сообщает «Московский комсомолец».

К счастью, среди посетителей оказался фотограф-натуралист, который успел запечатлеть визит на камеру. Как отметили свидетели, животное не проявляло агрессии, старалось держаться на расстоянии от людей и не причинило никому вреда. Поколесив по магазину, косолапый беглец скрылся в соседнем кафе, откуда исчез до прибытия спасателей. Специалист из департамента охотничьего хозяйства Аризоны Марк Фрейберг пояснил, что подобное поведение типично для медведей: испуганный зверь искал скорейший путь к отступлению.

