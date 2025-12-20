Logo

Кто виноват в том, что во дворе в Химках появилось взрывное устройство: версии следствия

Химкинская прокуратура координирует работу на месте взрыва в Химках

медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Химкинская городская прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия в микрорайоне Сходня. По предварительным данным, около 18:00 20 декабря 2025 года в Банном переулке произошел взрыв, в результате которого погиб подросток. Также пострадали еще один несовершеннолетний и женщина, проходившая мимо.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они госпитализированы. Координацию работы правоохранительных органов и экстренных служб на месте осуществляет городской прокурор Андрей Гвоздев.

Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.

