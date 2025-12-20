Кто виноват в том, что во дворе в Химках появилось взрывное устройство: версии следствия
Химкинская прокуратура координирует работу на месте взрыва в Химках
Фото: [медиасток.рф]
Химкинская городская прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия в микрорайоне Сходня. По предварительным данным, около 18:00 20 декабря 2025 года в Банном переулке произошел взрыв, в результате которого погиб подросток. Также пострадали еще один несовершеннолетний и женщина, проходившая мимо.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они госпитализированы. Координацию работы правоохранительных органов и экстренных служб на месте осуществляет городской прокурор Андрей Гвоздев.
Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.
Ранее в микрорайоне Сходя взрыв унес жизнь подростка.