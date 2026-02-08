Кто захочет жить в Афганистан: власти нашли способ заманить иностранцев

В рамках этой инициативы иностранные предприниматели, готовые инвестировать в национальную экономику, смогут получить разрешение на временное проживание или вид на жительство. Срок действия таких документов может варьироваться от одного года до десяти лет в зависимости от масштабов вложений.

Решение было принято в ходе заседания Экономической комиссии под руководством заместителя премьер-министра муллы Абдул Гани Барадара. Согласно официальному сообщению, специально уполномоченный комитет по инвестициям займется разработкой конкретных критериев. Экспертам предстоит классифицировать инвестиционные проекты и определить, какой объем финансирования будет соответствовать тому или иному сроку предоставления права на проживание в стране.

Комитету поручено подготовить детализированный отчет по этим вопросам для представления на следующем заседании комиссии. Данный шаг рассматривается как часть усилий по стимулированию экономического роста, который в последний период испытывает серьезные трудности. Основной причиной проблем называют резкое сокращение объема международной финансовой помощи, в первую очередь прекращение американских инвестиций после смены политического режима в стране.

