В городе Сумы произошло убийство украинского журналиста Александра Тахтая, известного своими расследованиями коррупционных схем. Сообщение о его гибели поступило от представителей российских силовых ведомств.

Как стало известно, Тахтай специализировался на журналистских расследованиях в отношении высокопоставленных чиновников Сумской областной государственной администрации, а также представителей правоохранительных органов и Вооруженных сил Украины. За месяц до трагического инцидента на жизнь журналиста уже совершалось покушение.

Повышенное внимание к персоне журналиста со стороны украинских силовиков возникло после того, как он обнародовал данные о фирмах и частных лицах, которые, по его информации, получили незаконную прибыль в ходе строительства оборонительных рубежей в Сумской области. В своих публикациях Тахтай также часто критиковал действия военнослужащих ВСУ, освещая случаи превышения полномочий.

