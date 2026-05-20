Эксперты платформы «Авито Авто» проанализировали рынок новых SUV в Москве и Московской области за январь–апрель 2026 года. Результаты сравнили с показателями аналогичного периода прошлого года. Выяснилось, что в регионе спрос на новые машины этого сегмента вырос на 31%. Средняя цена «свежего» кроссовера или внедорожника сегодня составляет 5,3 млн рублей. Итоги этого исследования публикует со ссылкой на аналитиков REGIONS .

Самую впечатляющую динамику продемонстрировал бренд Belgee — прирост спроса составил почти семь раз. В пятерку лидеров по динамике также вошли Solaris (+80%), Geely (+42%), HAVAL (+31%) и SWM (+3%).

Тройка народного выбора

Если оценивать не динамику, а общую популярность моделей на платформе, то картина выглядит иначе. Самыми востребованными кроссоверами у жителей Москвы и области стали автомобили HAVAL. В топ марок по абсолютному спросу также попали SWM, Geely, Belgee и Solaris.

Среди конкретных моделей тройку лидеров сформировали:

HAVAL Jolion — средняя цена 2,6 млн рублей

SWM G05 Pro — 2 млн рублей

SWM G01F — 2 млн рублей

Гонка за спросом: кто выстрелил сильнее всего

Аналитики также выделили модели, которые показали наибольший годовой прирост интереса. Здесь снова лидируют китайские и «гибридные» бренды. Geely Monjaro продемонстрировала рост спроса почти в три раза. HAVAL M6 и SWM G01F увеличили свои показатели в 2,5 раза. Серьезную динамику показали также HAVAL Jolion (+95%), Solaris HC (+80%) и Geely Atlas (+49%).

Парадокс рынка: цены вниз, спрос вверх

Вопреки общему тренду на удорожание авто, стоимость ряда моделей на платформе за год снизилась. В список подешевевших машин попали Belgee X70 (сейчас 2,8 млн рублей), HAVAL M6 (2,2 млн), HAVAL H3 (3 млн), Geely Monjaro (4,9 млн), Geely Atlas (3,8 млн), SWM G01F (2 млн) и HAVAL Jolion (2,6 млн).

Мнение эксперта

По словам руководителя продаж направления «Новые авто» в Авито Артема Хомутинникова, сегмент кроссоверов и внедорожников демонстрирует уверенный рост. В апреле спрос в Московской области и Москве вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперт отметил, что популярность SUV — это общемировая тенденция. Например, на недавней Пекинской автомобильной выставке именно кроссоверы и внедорожники заняли центральное место. Среди них были Hongqi Off-Road, ROX Adamas Royal Edition, OMODA C4, а также дебютант iCAUR с моделью V27. Кроме того, Хомутинников добавил, что в апреле рынок новых SUV в Московской области и Москве вырос на 61% год к году, а количество предложений о продаже кроссоверов и внедорожников увеличилось на 10,6%.

