В топ также вошли Москва и Подмосковье, Петербург и Ленобласть, а среди активно растущих направлений отмечены Дагестан и Приморье. Одновременно растет спрос на загородный отдых в Московской, Тверской, Самарской и Нижегородской областях.

Средняя продолжительность поездок заметно различается по форматам. На пляжах Кубани она составляет девять дней, в санаториях Кавминвод — сократилась почти на трое суток по сравнению с прошлым годом, а в экскурсионных турах, напротив, выросла до 5,7 дня. В городских отелях гости проводят в среднем 4,2 дня, в парк-отелях — пять, в подмосковных санаториях — семь. В целом длительный отпуск все чаще заменяют на две-три короткие поездки до пяти дней. Среди ключевых трендов — переориентация на загородный отдых и поиск выгодных предложений: на рынке стало больше акций, скидок, бесплатного размещения детей, а туристы переходят на апартаменты и небольшие отели рядом с курортной инфраструктурой, что на 20–25 процентов дешевле.

По данным «Алеан», средний чек на семью из двух-трех человек без учета дороги в августе составляет: Кубань — ₽117,5 тыс. за девять дней, Урал и Сибирь — ₽115,2 тыс. за 8,8 дня, экскурсионные туры — ₽96,9 тыс. за 5,7 дня, Петербург — ₽36 тыс. за 5,1 дня, городские гостиницы — ₽29,3 тыс. за 4,2 дня. В Анапе «все включено» для семьи с ребенком на семь ночей предлагают от ₽88,2 тыс., а бюджетные варианты в Туапсинском районе — от ₽13,3 тыс. на тот же срок без питания. «Мультитур» подтвердил высокий спрос на Анапу, Сочи, Геленджик, Туапсе и Подмосковье, при этом экскурсионным лидером остается Беларусь, затем идут Петербург и Золотое кольцо. Сервис «Слетать.ру» фиксирует в топе Кубани, Крыма и Петербурга, а средняя глубина бронирования сократилась на 6,7 процента — до четырех месяцев и двадцати дней.