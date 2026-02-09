Кубинский курортный коллапс: россиянам вручают чемоданы вместо коктейлей

Массовое выселение российских туристов из отелей высшей категории началось на Кубе на фоне острого дефицита топлива. По данным источников в туристической сфере, администрации ряда гостиниц в курортных зонах уведомляют гостей о необходимости покинуть номера, пишет Версия со ссылкой на Shot.

Причиной называют необходимость «консолидации ресурсов» в условиях энергетического кризиса. Туристов предлагают переселиться в отели более низкой категории, где, по утверждению администраций, ситуация с электроснабжением стабильнее. При этом разница в стоимости тура, которая может достигать 50 тыс. рублей за путевку на двоих, не компенсируется.

Параллельно с этим продолжаются перебои с авиасообщением. В частности, был отменен запланированный рейс из Москвы в Гавану. По информации пассажиров, самолет, уже находившийся на взлетной полосе, вернули к терминалу, а вылет отменили. Позже лайнер отправился на Кубу без пассажиров для эвакуации туристов, чей отдых подошел к концу.

На государственном уровне на Кубе с 10 февраля по 11 марта действует ограничение на заправку самолетов авиатопливом Jet A-1 в ключевых аэропортах. Мера призвана распределить скудные запасы горючего между внутренними нуждами и критической инфраструктурой.

Российские туроператоры, продающие туры на Кубу, пока официально не комментируют ситуацию с выселениями, ссылаясь на переговоры с партнерами. В соцсетях и мессенджерах появляются многочисленные сообщения от застигнутых врасплох отдыхающих, которые вынуждены срочно искать альтернативные варианты размещения или возвращения домой.