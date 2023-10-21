Кучное ДТП на Марксисткой улице в Москве: трое пострадавших, шесть иномарок столкнулись, в том числе дорогой «Порше»

На Марксистской улице в центре Москвы произошло крупное ДТП. Как информирует столичный Дептранс, на указанной городской магистрали столкнулись сразу шесть автомобилей.

Причины автоаварии выясняются. По предварительным данным, владелец одной из иномарок не справился с управлением и врезался сразу в несколько автомашин рядом.

Среди помятых авто в общий замес попал и дорогой Порше. Как уточнили в Дептрансе, в результате ДТП пострадали три человека. Всем им сейчас медики оказывают необходимую помощь. Движение по Марксистской улице сильно затруднено.