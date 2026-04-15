Куда исчезла корюшка: калининградские рыбаки в шоке от пустых сетей и цен в 1600 рублей

Рекордный рост цен на популярную сезонную рыбу вызван катастрофическим падением объемов вылова. В 2026 году калининградские рыбколхозы отчитались о добыче всего 125 килограммов продукции, что сделало корюшку практически недоступной для массового потребителя. Об этом пишет РБК.

Ценовые рекорды на местных прилавках

Стоимость корюшки в Калининградской области достигла исторического максимума. В текущем сезоне цена за килограмм поднялась до 1600 рублей, фактически сравнявшись с ценниками на благородную рыбу — форель и семгу. Для сравнения, в 2024 году максимальная цена составляла 850 рублей, а в 2025-м она не превышала 1200 рублей. Подобная динамика шокировала местных жителей, для которых эта рыба всегда была традиционным весенним лакомством.

Причины аномально низкого улова

Председатель правления регионального союза рыболовецких колхозов Олег Твердохлеб сообщил, что к концу марта суммарный улов по области составил ничтожные 125–150 кг. Одной из главных причин эксперт называет климатические аномалии. Из-за затяжных холодов вода долго не прогревалась до необходимых 4°C, при которых рыба начинает движение на нерест. Когда же условия стабилизировались, период активности корюшки прошел быстрее обычного, и на данный момент ход рыбы считается завершенным.

Научные загадки и внешние факторы

Помимо погоды, специалисты отмечают странности в поведении популяции. В этом году корюшка практически проигнорировала традиционные места нереста в заливах и реках, включая реку Скирвит. Представители Росрыболовства допускали, что на ситуацию могли повлиять факторы со стороны Литвы, однако профессиональное сообщество эту версию не подтверждает. По словам Твердохлеба, у соседей также наблюдается резкий спад уловов и сокращение числа рыболовецких бригад, что указывает на общую природную проблему, требующую детального изучения учеными.

Из чего складывается итоговая стоимость

Пока рыбаки и ученые спорят о биологических причинах незахода рыбы, власти региона указывают на еще один фактор дороговизны. Директор областного агентства по рыболовству Юрий Маслов подчеркнул, что значительный вклад в формирование запредельной цены вносит торговая наценка розничных сетей и рынков. В условиях острого дефицита и высокого спроса продавцы устанавливают максимальные цены, превращая обычную рыбу в предмет роскоши.