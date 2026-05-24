Куда на самом деле нужно девать старый деревянный крест после установки монумента: ответ священника

Православная церковь выпустила рекомендации по благоустройству захоронений. Верующим объяснили, как правильно утилизировать старый крест и почему стоит отказаться от пластиковых венков. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Духовный смысл благоустройства мест захоронения

Представители Русской Православной Церкви опубликовали свод ключевых рекомендаций, посвященных правилам содержания мест погребения и нормам поведения на территории погостов. Как сообщает издание «Петербургский дневник», священнослужители призывают православных христиан сместить акцент с демонстрации внешнего богатства на поддержание чистоты, скромности и порядка. Церковные каноны напоминают, что для душ усопших гораздо важнее искренняя молитва близких, нежели показной лоск и помпезность надгробных сооружений.

Правила обращения с намогильным крестом

Согласно устоявшимся церковным традициям, непосредственно после проведения погребения на земляном холме монтируется классический деревянный крест. Заменять его на постоянный каменный или металлический монумент рекомендуется лишь по прошествии определенного периода времени. При этом священники не советуют прикреплять к временному деревянному распятию светские фотографии и портреты покойного.

Когда приходит время демонтажа старого деревянного знамения, его категорически запрещается выбрасывать в мусорные контейнеры вместе с бытовыми отходами. По церковному регламенту, отслуживший крест необходимо предать огню, аккуратно рассыпав получившийся пепел на земле в форме креста, либо бережно закопать его непосредственно в цветник на самой могиле.

Экологичный декор и отказ от вычурности

Духовенство настойчиво предостерегает родственников от приобретения чрезмерно дорогих, массивных и вычурных памятников. Намного более правильным решением с точки зрения веры считается выбор лаконичных надгробий. Для украшения территории специалисты советуют отдавать предпочтение натуральным многолетним или однолетним живым растениям. Искусственные пластиковые цветы и венки не одобряются церковью, так как подобные изделия под воздействием солнечных лучей стремительно теряют презентабельный вид, выгорают и впоследствии превращаются в груды токсичного мусора, серьезно загрязняя окружающую природу.

Поведение на погосте и искоренение суеверий

В отношении обустройства прилегающей территории священнослужители отмечают, что монтаж небольшой скамьи абсолютно уместен, поскольку она позволяет пожилым или уставшим родственникам присесть для отдыха и совершения уединенной заупокойной молитвы. Однако популярная в народе привычка приносить на кладбище продукты питания, крошить хлеб или оставлять у подножия памятников рюмки с алкогольными напитками не имеет никакого отношения к подлинному православию и является пережитком язычества. Монастырские и городские кладбища обязаны оставаться зонами абсолютной тишины, светлой памяти и глубокого молитвенного уважения к памяти ушедших из жизни людей.