Куда поехать на море в 2026 году: рейтинг самых бюджетных направлений в Европе

Согласно данным Ассоциации туроператоров России ( АТОР ), этим летом самыми востребованными европейскими направлениями у россиян станут Италия, Кипр, Греция, Испания и Черногория.

Если говорить о бюджете, то самым доступным вариантом признан Кипр. Десятидневный тур на двоих от туроператора Let’s Fly обойдется в 201 тысячу рублей. Немного дороже — Черногория: неделя отдыха в Будве (компания «Русский Экспресс») стартует от 203 тысяч рублей на двоих с перелетом.

Цены на другие популярные направления: · Испания (Коста-Брава): от 223 тысяч рублей на двоих с перелетом. · Греция (остров Родос): от 238 тысяч рублей на двоих с перелетом.

Абсолютным лидером по стоимости оказалась Хорватия. Десятидневный тур с перелетом и проживанием в отеле 4* здесь обойдется минимум в 321 тысячу рублей на двоих.