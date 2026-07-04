Грузинский паспорт для заработка в России: музыкальный критик объяснил, зачем Меладзе сменил украинское гражданство

Композитор Константин Меладзе обзавелся грузинским паспортом. По мнению музыкального критика Павла Рудченко, это шаг, который напрямую повлияет на его финансовые перспективы в России. Своими соображениями эксперт поделился в беседе с НСН.

По данным издания, ранее телеграм-канал Mash сообщил, что музыкант втайне получил гражданство Грузии. При этом до этого момента у него был украинский паспорт, от которого, судя по всему, он решил отказаться — Грузия не допускает наличия второго гражданства.

Продюсер пояснил, зачем проживающему в Италии артисту понадобился именно грузинский документ. По его словам, с новым паспортом Меладзе может сохранить сотрудничество с Россией и легально получать доходы, не опасаясь юридических осложнений, связанных с гражданством.

Эксперт добавил, что, будучи грузином по происхождению и имея соответствующий паспорт, Меладзе получает возможность работать с любыми странами без лишних вопросов со стороны России или Украины. Итальянское гражданство, по мнению критика, в данной ситуации не имеет решающего значения.

«Предполагаю, что Константин Меладзе обратился именно к грузинскому гражданству, исходя из своего происхождения. Все-таки Грузия, Армения, страны СНГ остаются приближенными к России, а Константин продолжает монетизировать свое творчество на территории РФ. В данном случае он не прекращает работу с Россией, получает монетизацию и его вроде бы не связывает юридическая сторона вопроса с точки зрения гражданства», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что иноагент Смольянинов*, приговоренный к восьми годам колонии, стал гражданином Израиля.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом; Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.