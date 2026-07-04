На вокзале взяли: подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы задержали при попытке скрыться

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области был задержан при попытке скрыться на железнодорожном транспорте, сообщила в канале на платформе «Макс» официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, злоумышленника удалось оперативно вычислить и блокировать на одном из вокзалов региона. В ближайшее время 42-летний ранее судимый гражданин будет передан следственным органам для проведения необходимых процессуальных действий и установления всех обстоятельств трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в четверг, 2 июля, в дежурную часть полиции Тосненского района поступил звонок от 45-летней местной жительницы. Женщина сообщила об исчезновении своей 12-летней дочери. По ее словам, девочка отправилась в лес за грибами и до сих пор домой не возвращалась, на связь с родными не выходила.

После поступления сообщения полиция незамедлительно начала проверку и организовала первоначальные поисковые мероприятия. К розыску ребенка также подключились местные волонтеры.

«Вчера (3 июля. — Прим. ред.) тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено», — отмечено в сообщении Волк.

Ранее сообщалось, что в Сочи мужчина сурово тащил ребенка за ногу вниз головой.