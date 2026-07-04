Сына лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука объявили в розыск

По информации источника, причиной объявления в розыск стали накопившиеся кредитные задолженности на сумму ₽14 тысяч. Взыскать эти средства невозможно из-за отсутствия имущества на территории России.

После начала специальной военной операции (СВО) Шевчук-младший покинул Россию. Сначала он переехал в Армению, затем в Грузию, где работал диджеем. В 2023 году Петр решил обосноваться в Аргентине. Перед переездом он распродал все свое имущество, включая акриловые краски, увлажнитель воздуха и вещи для собаки.

Из-за публичных заявлений 2022 года Шевчук лишился многих концертных площадок в России. Финансовые показатели «ДДТ» за четыре оставляют желать лучшего: по данным «КП-Санкт-Петербург», выручка ООО «Рок-группа ДДТ» за год составила ₽37 млн, а чистая прибыль — всего ₽676 тысяч.

Ранее сообщалось, что компании блогера Влада Бумаги задолжали налоговой более ₽3 млн.